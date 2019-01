‘Decreto Salvini’ encerra centro de acolhimento em Itália. Mais de 500 migrantes despejados

Numa decisão tomada ao abrigo do chamado “decreto Salvini”, o Governo italiano ordenou o encerramento de um centro de acolhimento em Castelnuovo di Porto, forçando mais de 500 pessoas a abandonar o local. Ainda que muitos dos afetados tenham sido transferidos para centros de emergência, distribuídos pelo país, 150 migrantes com autorizações concedidas por motivos hamunitários podem acabar na rua, alertam os responsáveis pelo centro.

Num vídeo partilhado no Facebook, o vice-primeiro ministro Matteo Salvini justificou o encerramento, alegando motivos económicos. Usaremos o dinheiro economizado para ajudar italianos ou quem quer que precise. O total de alojados caíu para metade, de mil passaram para 534, por isso chegou o momento de decidir ou não renovar o contrato”, afirmou: “Como qualquer bom administrador, fechamos uma estrutura superdimensionada.”

O endurecimento das leis anti-imigração traduziu-se no apertar das condições impostas aos migrantes, dificultando ou impedindo-os de ficarem em centros de acolhimento enquanto aguardam as respostas aos seus pedidos de asilo, tendo a Itália decidido que não concederá mais permissões de estadia por razões humanitárias.

Localizado a 30 quilómetros de Roma, o centro de Castelnuovo di Porto terá de fechar as portas até ao fim de janeiro, seguindo-se outros, como o de Cara di Mineo, na Sicília, que alberga cerca de 2000 pessoas.

A medida gerou uma onda de protestos. “Estamos tristes e preocupados. Pedimos que [os migrantes] não sejam tratados como gado”, disse o pároco local, que organizou uma marcha em defesa dos migrantes despejados.

Citado pelo “The Guardian”, Riccardo Travaglini, presidente do município de Castelnuovo di Porto, garantiu aos jornalistas não ter recebido qualquer indicação antes de a ordem de despejo ser lançada. “Em apenas um dia conseguiram destruir o trabalho de anos”, lamentou, acrescentando que a maioria das pessoas alojadas tinham conseguido integrar-se.

Também Valeria Carlini, porta-voz do Conselho Italiano para os Refugiados, criticou a nova orientação da lei. “Ampliará os problemas sociais. O decreto Salvini empurra para as margens sociais as pessoas que já tinham proteção humanitária... em vez de terem a chance de trabalhar, acabarão sem teto.”

Mas, para Salvini, quem “tenha direitos” não ficará sem uma solução. As pessoas serão colocadas noutras “belas estruturas”. Apenas para os outros começará o processo de deportação, disse.