Conselheiro económico de Trump alerta para “consequências catastróficas” do 'shutdown'

O presidente do Conselho Económico da Casa Branca alertou esta quarta-feira que o shutdown, que dura há mais de um mês e paralisa várias agências federais dos EUA, poderá conduzir a um crescimento nulo da economia.

Em declarações à CNN, Kevin Hassett defendeu que, se o shutdown – que já assinala o 33.º dia – se prolongar, o crescimento do PIB no primeiro trimestre de 2019 poderá ser de zero. Segundo o economista e conselheiro económico de Donald Trump, o facto de várias agências federais estarem paralisadas e mais de 800 mil funcionários públicos continuarem sem salário poderá conduzir a “consequências catastróficas” para a economia norte-americana.

“Sim, podemos registar um crescimento zero. Se o 'shutdown' se estender por todo o trimestre e uma vez que o crescimento do primeiro trimestre costuma ser baixo devido à residual sazonabilidade, podemos fechar este período com um crescimento económico próximo de zero”, afirmou Kevin Hassett em resposta a uma questão de um jornalista da estação norte-americana.

O economista considerou ainda que o segundo trimestre poderá registar ainda um crescimento económico substancial, se a administração norte-americana resolver o impasse negocial com os Democratas, que está a justificar esta situação. “O crescimento do PIB no segundo trimestre pode ser enorme se o Governo reabrir as agêncais federais”, acrescentou.

Embora a atual situação dos EUA justifique incertezas nos investidores, Kevin Hassett garantiu que a economia do país continua forte, não acreditando por isso que as agências de rating irão baixar a notação dos EUA.