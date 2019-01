“Antes não tinha esperança de que Maduro abandonasse o poder mas agora tenho”

Sentiu, deixou de sentir e agora sente novamente. “Esperança”. É disso que fala Andres Acevedo, tradutor 'freelancer' de 30 anos, em declarações ao Expresso. “Espero que tudo isto termine rápido e que Nicolás Maduro abandone finalmente o poder. Antes não tinha esperança de que isso acontecesse mas agora tenho”.

A Assembleia Nacional, continua - e referindo-se ao Parlamento venezuelano - “tem toda a legitimidade para fazer o que está a fazer porque fomos nós que elegemos, nas últimas eleições, os deputados que lá estão”. A oposição obteve a maioria nas eleições legislativas de 2015, mas os seus poderes foram anulados por Maduro. Em seu lugar, foi criada uma Assembleia Constituinte composta por apoiantes do presidente venezuelano.

Donald Trump reconheceu o presidente do Parlamento, Juan Guaidó, como presidente interino da Venezuela, e Andres Acevedo, que vive na cidade de Maracay, capital do estado de Aragua, a cerca de 80 quilómetros de Caracas, vê isso com bons olhos. “Dá-me alguma segurança saber que os EUA apoiam este governo interino e que deixaram de ser passivos para finalmente adotarem uma posição firme”, afirma.

Apesar de ter esperança, o jovem venezuelano não se ilude: “Maduro não irá sair assim tão facilmente. Estamos à espera que os militares façam alguma coisa, que o prendam, mas também sabemos que o Exército continua do lado do Presidente. A pressão internacional está a ter um efeito positivo. É preciso esperar”.