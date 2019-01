Yulia Timoshenko anuncia candidatura à presidência da Ucrânia

A ex-primeira-ministra ucraniana Yulia Timoshenko anunciou nesta terça-feira a sua candidatura à eleição presidencial de 31 de março e quando as últimas sondagens a apontam como favorita face ao atual presidente cessante Petro Poroshenko. Perante centenas de apoiantes reunidos em Kiev, Timoshenko, 58 anos, envolveu-se sem surpresa na corrida presidencial durante um comício do seu partido Batkivchtchina (Pátria).

"Hoje, entramos numa nova época de sucesso, de felicidade e de prosperidade (...) Começamos a verdadeira marcha em frente da Ucrânia, em direção à sua grandeza", assinalou, apesar de reconhecer que "cometeu erros" no passado. "Talvez tenha feito por vezes coisas erradas, mas errei sinceramente", declarou a ícone da "revolução laranja" de 2004 e cujo desfecho implicou a sua nomeação para a chefia do governo.

O antigo Presidente pró-ocidental da Geórgia, Mikhail Saakachvili, envolvido na política ucraniana antes de entrar em conflito com Poroshenko, forneceu o seu apoio à candidata num vídeo difundido durante o comício, onde, num ambiente festivo, as bandeiras amarelas e azuis da Ucrânia rivalizavam com imagens de um coração vermelho que simboliza o seu partido. "Ela é uma combatente infatigável pela Ucrânia e os interesses dos ucranianos", disse no seu breve discurso.

Mensagens de apoio filmadas foram ainda difundidas durante o comício, incluindo a do escritor brasileiro Paulo Coelho ou do primeiro Presidente da Ucrânia independente, Leonid Kravtchouk, que se referiu a "uma personalidade forte e poderosa". Declarada oficialmente candidata pelo seu partido, apelou durante um discurso de hora e meia ao voto "por referendo" de "uma nova Constituição que eliminaria o sistema oligárquico, a corrupção e o desrespeito pela lei".

Timoshenko também defendeu uma adesão "urgente" à NATO, ao apresentar a Aliança atlântica e a União Europeia como uma "prioridade". Saudou ainda a recente criação de uma Igreja ucraniana independente de Moscovo.

Yulia Timoshenko, uma antiga empresária, é uma personagem carismática, mas também controversa na Ucrânia. Primeira-ministra em 2005, depois entre 2007 e 2010 sob a Presidência de Viktor Yushchenko, de seguida passou três anos na prisão de 2011 a 2014, sob a presidência do pró-russo Viktor Ianoukovitch, sob acusações denunciadas como políticas pelos seus apoiantes e diversos países ocidentais. Foi libertada na sequência do levantamento pró-ocidental do Maidan, no início de 2014.

Envolvida sem sucesso na corrida à presidência em 2010 e 2014, as mais recentes sondagens indicam uma vantagem de Yulia Timoshenko em dois pontos percentuais (16% contra 14%) face a Poroshenko, que ainda não anunciou a sua candidatura. A campanha eleitoral foi oficialmente aberta na Ucrânia em 31 de dezembro.