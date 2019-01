Três mortos em queda de bombardeiro estratégico russo

Um bombardeiro estratégico russo Tupolev Tu-22M despenhou-se esta terça-feira durante a aterragem em Murmansk (norte), provocando a morte de três dos membros da tripulação e ferimentos num quarto, anunciou o Ministério da Defesa russo.

"Em 22 de janeiro na região de Murmansk, o avião Tu-22M3 registou uma aterragem complicada devido à forte queda de neve após um voo de treino. (...) Ficou destruído", indicaram as forças armadas russas, citadas por agências noticiosas locais.

Os responsáveis militares precisaram que "morreram dois membros da tripulação" e dois outros "receberam no local a necessária assistência médica", antes de um porta-voz de um centro médico regional anunciar à agência Tass que "um dos feridos morreu".

O Tupolev Tu-22M é um bombardeiro estratégico de conceção soviética que pode acolher quatro pilotos e membros da tripulação. Pode deslocar-se a mais de 2.000 quilómetros por hora e tem sido utilizado por diversas ocasiões pela Rússia na Síria, em apoio ao regime do Presidente Bashar al-Assad.

Na sexta-feira, dois caças-bombardeiros russo Sukhoi Su-34 colidiram durante manobras no Extremo Oriente, sobre o Mar do Japão, provocando dois mortos e um ferido, e com um outro piloto ainda desaparecido.