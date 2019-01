Senadores Republicanos tentam aliciar Democratas para reabir governo dos EUA

Os Republicanos tentam esta terça-feira mais uma saída para o impasse político que paralisa o governo dos EUA, aliciando os Democratas com um pacote bilionário de medidas.

O plano que os Republicanos colocam em cima da mesa é uma solução de compromisso: o financiamento do muro ao longo da fronteira com o México - uma exigência do Presidente dos EUA, Donald Trump, que foi também uma emblemática promessa eleitoral - em troca de 350 mil milhões de dólares (cerca de 300 mil milhões de euros) de investimento público e de proteção temporária de imigrantes ilegais, ameaçados com deportação.

Mas o líder dos Democratas no Senado, Chuck Schumer, já informou que apenas aceitam voltar a negociar qualquer solução quando Donald Trump assinar o orçamento e reabrir o governo.

"Nada mudou do lado Republicano", disse o porta-voz de Schumer, Justin Goodman, dizendo que o que Trump tem prometido não é negociação, mas sim "fazer dos imigrantes ilegais reféns" neste processo.

Ainda assim, os Republicanos confiam que a única solução para o problema da paralisação parcial do governo - que há 32 dias afeta várias agências federais e que deixa mais de 800 mil funcionários sem salários - passa por aliciar os Democratas com um longo pacote de medidas, que, para além do financiamento do muro, inclua vários milhares de milhões de dólares para questões de segurança interna e para indemnizações para catástrofes naturais.

No pacote que o Partido Republicano apresenta esta terça-feira no Senado, há cerca de 350 mil milhões de dólares (cerca de 300 mil milhões de euros) para financiar a atividade de nove departamentos governamentais, que neste momento estão paralisados.

Na proposta, está ainda legislação que estende proteção temporária contra a deportação de cerca de 700 mil imigrantes ilegais e salvaguarda os direitos de ainda mais cerca de 325 mil imigrantes que chegaram aos EUA para se refugiarem de desastres naturais ou de conflitos violentos.

Este número, contudo, está bem abaixo dos 1,8 milhões de imigrantes ilegais que Donald Trump tinha prometido proteger, há um ano, numa proposta que, em 2018, foi rejeitada pelo Senado de maioria Republicana.

Em troca, os Republicanos pedem que os Democratas aceitem gastar 5,7 mil milhões de dólares (cerca de cinco mil milhões de euros) na construção de um muro na fronteira com o México.

Ao mesmo tempo que acontecem estas negociações no Senado, na Câmara de Representantes continua a discussão de legislação que inclui medidas de reforço de segurança nas fronteiras, incluindo a contratação de mais 75 juízes e melhorias nas infraestruturas.

Mas a maioria Democrata na Câmara de Representantes já disse que qualquer discussão sobre esta matéria nunca poderá incluir a construção de um muro na fronteira, considerado "inútil" e "despropositado".

Se nenhum acordo for conseguido nestas negociações e o governo continuar paralisado, na próxima sexta-feira, os 800 mil funcionários públicos não receberão o seu salário quinzenal (pela segunda vez desde o início da crise).

Os assessores económicos da Casa Branca já alertaram para os danos financeiros da paralisação, dizendo que estão a ser mais severos do que inicialmente previsto.

As mais recentes sondagens dizem que a maioria dos norte-americanos não compreende as razões desta crise política e culpa Donald Trump pelo impasse.