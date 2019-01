“Medo” de possíveis sanções dos EUA pode ter sido uma das causas do incêndio de dois navios no Mar Negro

O incêndio que destruiu dois navios esta segunda-feira no Mar Negro, e no qual morreram dez tripulantes de ambas as embarcações, aconteceu porque uma delas foi impedida de utilizar um posto de abastecimento terrestre no sul da Rússia e por isso teve que recorrer ao reabastecimento no mar. Esta manobra, considerada muito perigosa, foi a solução encontrada pela equipa do Maestro para conseguir continuar a navegar, já que o nome da embarcação aparece numa nota do Ministério das Finanças dos Estados Unidos onde estão listados vários navios “culpados” de venderem combustível à Síria.

Pelo menos 10 pessoas estão ainda desaparecidas, presumidas mortas, e 12 foram resgatadas, segundo informações do Ministério de Assuntos Marítimos. Os barcos continuam a arder e assim ficarão até o combustível se esgotar.

Foi assim que o Maestro ficou impedido de utilizar o porto de Temryuk, no sul da Rússia, pelos próprios responsáveis da zona de abastecimento local, propriedade da empresa russa Maktren-Nafta, disseram duas fontes da indústria petrolífera à agência Reuters, referindo que antes do fantasma das sanções, este navio já se tinha ali abastecido de combustível que depois era exportado para o Médio Oriente.

Nem o porto de Temryuk nem os donos das embarcações responderam às perguntas da Reuters, mas uma fonte do Ministério dos Transportes da Rússia disse que “todas as transferências de combustível de navio para navio, especialmente por este ser um material tão sensível, feitas durante uma tempestade, claro que levantam dúvidas”. A mesma fonte disse à Reuters desconhecer se algum dos navios tinha ou não sido impedido de entrar no posto de abastecimento mas garantiu que são os donos de cada terminal que decidem quem e quando abastecem.