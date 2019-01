Médico nazi submergia prisioneiros russos e judeus para estudar efeito do frio e ajudar pilotos alemães a suportá-lo

Sigmund Rascher, um dos muitos médicos ao serviço da insanidade nazi, matou pelo menos 100 pessoas submergindo-as em água gelada na tentativa de estudar os efeitos do frio no corpo humano. Sacrificando prisioneiros de guerra, tentava encontrar respostas que pudessem ajudar os pilotos alemães que caíssem na água a sobreviver mais tempo.

“Assim que a temperatura do corpo atinge os 28 graus, os sujeitos morrem invariavelmente, apesar das tentativas de reanimação”. Quem escreve esta frase é o próprio médico, num diário onde ia apontando as suas “experiências científicas”, e que está a ser digitalizado por peritos da Universidade de Harvard, juntamente com outros documentos dos Julgamentos de Nuremberga.

Alguns dos pormenores que os investigadores têm vindo a descobrir são profundamente macabros. Além de deixar as pessoas a morrer na água gelada, Rascher simulava, em câmaras de descompressão, as quedas-livres dos pilotos alemães em direção ao mar. Muitas das cobaias morriam aos gritos ou com espasmos durante estas simulações. Quando não morriam eram colocadas imediatamente dentro de um tanque de água gelada.

Um dos investigadores à frente deste levantamento, Tobias Mattei, da Universidade de San Luis nos Estados Unidos, citado pelo “El País”, disse que “as experiências nazis nada têm de científico. São muito mais semelhantes às torturas que crianças estúpidas fazem aos animais do que a qualquer coisa que um investigador sério se proponha fazer”.

Sigmund Rascher nasceu em Munique em 1909. Tinha 32 anos quando um dos mais famosos nomes do regime, Heinrich Himmler, o encarregou de conduzir estas experiências com os prisioneiros de Dachau. No inverno de 1942, o jovem médico escreveu uma carta a Himmler a contar o seu progresso: "Até hoje, arrefeci cerca de 30 pessoas deixando-as nuas ao ar livre durante um período de 9 a 14 horas, até atingirem uma temperatura corporal entre os 27 e os 29 graus. Tirei-os do frio uma hora, mais ou menos o tempo que eu prevejo que possa durar o transporte de um soldado até um local quente, e depois dei-lhes um banho quente. Até agora, todos os pacientes foram totalmente aquecidos em uma hora, no máximo, embora alguns deles tivessem mãos e pés brancos e congelados", resumiu Rascher.

Mas haveria de ser o seu próprio mestre a mandá-lo matar. Depois de se ter descoberto que Rascher tinha raptado ou comprado os seus três filhos, para não admitir que a mulher não podia conceber, Himmler terá ordenado a sua morte por fuzilamento a 26 de abril de 1945, quatro dias antes de Hitler se suicidar na Chancelaria do Reich perante a iminente conquista de Berlim pelo Exército Vermelho.