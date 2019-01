Israel exige na ONU retirada “imediata” de forças iranianas da Síria

Israel exigiu nesta terça-feira nas Nações Unidas a retirada "imediata" de todas as tropas e milícias iranianas da Síria e reiterou que está disposto a continuar a usar a força para responder às ações contra Teerão.

"Israel não quer nenhuma escalada, mas está preparado e capaz de proteger os seus cidadãos e a sua soberania da ameaça iraniana", referiu Danny Danon, embaixador de Israel nas Nações Unidas, numa audiência perante o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU).

Danny Danon defendeu os bombardeamentos israelitas contra alvos iranianos perto de Damasco, em resposta ao lançamento de um míssil contra o seu território no domingo e solicitou à comunidade internacional que condene Teerão pelo que apelidou de "ato de agressão". O míssil disparado do território sírio demonstra, segundo Danon, uma infiltração iraniana na Síria, que Israel considera uma ameaça à sua segurança.

"O Irão deve, sem condições, retirar completamente a sua presença militar e as suas milícias sírias. Deve fazer isso imediatamente", realçou.

No debate sobre a situação no Oriente Médio no Conselho de Segurança, o embaixador de Israel denunciou as ações do Irão, que acusou de gastar sete mil milhões de dólares (cerca de 6 mil milhões de euros) por ano na sua "rede terrorista" na região.

O embaixador de Israel disse ainda que Teerão forneceu fundos para os grupos armados palestinos em Gaza e que está a tentar criar uma "nova frente" contra Israel na "Judeia e Samaria" - denominação adotada pelo Governo de Israel para o território mais conhecido como Cisjordânia.