Israel bombardeia instalações militares do Hamás na Faixa de Gaza

O Exército israelita bombardeou nesta terça-feira instalações militares em Gaza pertencentes ao movimento islamista Hamás, após uma jornada de tensão que provocou a morte de um miliciano palestiniano e ferimentos ligeiros num soldado israelita.

"Há pouco, aviões de combate do Exército atacaram vários centros de terror dentro de um acampamento militar do Hamás no norte da Faixa de Gaza", disse um porta-voz militar. Os ataques foram realizados em resposta a "vários incidentes" em que as tropas do Exército aquarteladas estacionadas na vala de separação entre os dois Estados receberam tiros provenientes do interior.

De acordo com fontes de segurança palestinianas no enclave, aviões de guerra israelitas dispararam contra uma instalação militar pertencente ao "braço armado" do Hamás, as Brigadas Ezedin al Qasam, mas aparentemente o ataque não provocou feridos. Este ataque segue-se a um bombardeamento anterior, no qual um miliciano palestiniano foi morto, em resposta aos tiros de palestinianos na fronteira, que deixaram um soldado israelita ferido.

Após estes acontecimentos, uma fonte oficial indicou que o primeiro-ministro israelita, Benjamín Netanyahu, decidiu não permitir a entrega de dinheiro que o Qatar tinha previsto transferir quarta-feira para Gaza, como ajuda humanitária no enclave. Segundo o Exército, "a organização terrorista Hamás é a única responsável por todos os atos de agressão na Faixa de Gaza", e as forças israelitas "estão preparadas para atuar contra todos os atos de terror que emanam deles".

A tensão no enclave costeiro palestiniano é alta desde que começaram os protestos semanais da denominada "Grande Marcha de Retorno", de 30 de março, período em que se registaram sete picos de violência, com o lançamento massivo de projéteis a partir de Gaza e bombardeamentos israelitas de represália, contidos por frágeis tréguas.

No total, já morreram 240 palestinianos, segundo cifras do Ministério da Saúde palestiniano, um soldado israelita junto à Faixa de Gaza e outro numa operação do Exército encoberta, dentro do enclave.