Detidos cinco suspeitos de envolvimento no assassinato de Marielle Franco

Pelo menos cinco pessoas foram detidas esta terça-feira, por suspeita de envolvimento no assassinato de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. As detenções aconteceram no âmbito de uma operação policial desencadeada em Rio das Pedras, pertencendo os suspeitos à milícia considerada a mais antiga e perigosa do estado, relata a imprensa brasileira.

Entre os detidos estão um major da Polícia Militar, um ex-capitão do Batalhão de Operações Especiais, chefe da milícia de Rio das Pedras, e um subtenente reformado da Polícia Militar.

Com o objetivo de atacar a milícia que explora o ramo imobiliário ilegal em Rio das Pedras, com recurso a ações violentas e assassínios, a Operação ‘Os Intocáveis’ foi montada também pelos indícios de que, pelo menos, dois dos detidos comandam o chamado Escritório do Crime, braço armado da milícia, dedicado aos assassinatos por encomenda.

O assassínio da vereadora Marielle Franco aconteceu há dez meses (a 14 de março de 2018) e a investigação continua a decorrer. Franco e o motorista foram mortos a tiro, no interior do carro, quando circulavam no centro do Rio de Janeiro. Autoridades sempre suspeitaram tratar-se de um crime de execução.

Uma reportagem recente do jornal “O Dia”, citando fontes do Governo, avançava que os criminosos pertenciam ao “Escritório do crime” e teriam sido contratados através da ‘deep web’, por ser mais fácil ao utilizador manter o anonimato. Estas informações, contudo, nunca foram confirmadas pelas autoridades.

Um dos suspeitos de ser o mandante do duplo homicídio é o vereador Marcello Siciliano. Chamado por três vezes a prestar depoimento, ele negou qualquer envolvimento no crime, mas continua a ser investigado.