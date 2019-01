Arábia Saudita vai realizar encerro de touros semelhante a Pamplona

As autoridades sauditas anunciaram nesta terça-feira a sua intenção de realizar um encerro de touros semelhante ao que ocorre na cidade espanhola de Pamplona, referindo que os animais já estão no país. "Vamos realizar uma corrida de touros, mas ainda não temos definido o lugar", disse nesta terça-feira em conferência de imprensa o presidente da Autoridade de Entretenimento saudita, Turki al Sheikh, em Riade.

Turki al Sheikh explicou que já estão no país os touros e especialistas espanhóis para realizarem a iniciativa, referindo que está a ser analisada a cidade onde vai ocorrer o encerro (condução dos animais através de caminhos ou ruas).

Já a conta oficial da rede social Twitter para os "projetos sauditas", onde se anunciam as diferentes iniciativas aprovadas pelo reino ao nível do entretenimento, informou que se vai realizar "o famoso encerro de touros". A conta publicou várias imagens dos touros durante as celebrações de San Fermin, mostrando os conhecidos encerros, que consistem num percurso de cerca de 800 metros pelas ruas da cidade espanhola de Pamplona até se chegar à praça de touros.