Apesar da “violência e desrespeito pelos direitos humanos”, mais 140 pessoas resgatadas no Mediterrâneo foram devolvidas à Líbia

São 140 pessoas que aceitaram entrar numa embarcação e fazerem-se ao Mar Mediterrâneo. São 140 pessoas que foram detetadas e resgatadas. São 140 pessoas que foram levadas de novo para a Líbia, para onde, alertam as Nações Unidas, “nenhum refugiado ou migrante deve ser devolvido”.

“Neste momento, preocupa-nos particularmente o destino de 144 refugiados e migrantes resgatados a 20 de janeiro por um navio de marinha mercante, o Lady Sham, que na última noite desembarcou em Misurata, na Líbia, após instruções do Centro de Resgate e Coordenação Conjunta de Tripoli”, diz Charlie Yaxley, porta-voz do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, em comunicado. “No atual contexto da Líbia, onde há manifestações de violência e uma prevalência generalizada de violações dos direitos humanos, nenhum refugiado ou migrante deve ser para lá devolvido.”

O alerta chega quando as Nações Unidas dizem que têm observado “um aumento alarmante da situação” no Mediterrâneo, com quase duas centenas de pessoas a morrerem em naufrágios no último fim de semana. Nos incidentes com duas embarcações, estima-se que perto de 170 pessoas tenham morrido (primeiro 117, ao largo da Líbia e, depois, mais 53 que tentavam chegar a Espanha).

“Acreditamos que é urgente uma reafirmação da capacidade efetiva de salvamento no Mediterrâneo por parte dos Estados, aumentando o resgate coordenado inter-Estados, restaurando os desembarques em portos seguros e levantando os impedimentos ao trabalho das embarcações de organizações não-governamentais. As pessoas que não têm uma razão válida para pedirem asilo ou outras formas de proteção internacional devem ser rapidamente ajudadas a regressar a casa”, insiste o alto comissariado, que sublinha que as atuais políticas impedem que o foco esteja nas operações de salvamento e resgate. “Reduzir o número de chegadas não pode ser o único barómetro para medir o sucesso quando há pessoas a afogarem-se às portas da Europa.”

Nos primeiros 22 dias deste ano, 4507 pessoas atravessaram o Mediterrâneo para a Europa, 203 morreram a tentar.