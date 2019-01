Acabou-se o Jardim do Edén. Bem-vindos ao Antropoceno

É tempo de pôr fim aos arrependimentos e à culpa. “É preciso ser prático e pôr mãos à obra”, disse-nos (sim, a todos nós) em jeito de alerta o naturalista britânico David Attenborough, na noite desta segunda-feira, no Fórum Económico Mundial, em Davos, na Suíça. Mudámos o mundo e estamos agora numa nova era geológica: bem-vindos ao Antropoceno.

“O Holoceno chegou ao fim. Acabou-se o Jardim do Edén”, declarou Attenborough, citado pelo jornal “The Guardian”, perante uma audiência com poucos líderes mundiais, ao contrário do que é habitual. “Mudámos tanto o mundo que os cientistas dizem que estamos numa nova era: o Antropoceno, a era dos humanos.”

“Sou literalmente de uma outra era. Nasci durante o Holoceno - o período de 12 mil anos de estabilidade climática que permitiu aos humanos estabelecerem-se, cultivar e criar civilizações”, referiu o também antigo diretor da BBC. A estabilidade permitiu crescimento empresarial, cooperação entre países, partilha de ideias e “permitiu tornar-nos a espécie globalmente ligada que somos hoje”.

Surpreendido com a rapidez dos danos provocados pelas alterações climáticas, refez o apelo à intervenção política e empresarial em todo o mundo para travar as mudanças, antes que seja demasiado tarde e os estragos irreparáveis. “O que fazemos agora e nos próximos anos vai afetar profundamente os próximos milhares de anos”, disse, insistindo que as pessoas não têm verdadeira consciência do que está em causa.

O Fórum Económico Mundial começou esta segunda-feira em Davos e a questão das alterações climáticas é um dos pontos chave da discussão. O evento é marcado pela ausência dos líderes políticos dos Estados Unidos, França e Reino Unido.