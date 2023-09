Manchete Inimigo Público: Relação de Marcelo e Costa não resistiu à crise dos sete anos

A relação que começou entre o Presidente da República e o então novo primeiro-ministro, em 2015, poderá ter acabado definitivamente esta semana, não tendo assim resistido à famosa crise dos sete anos que afeta todas as uniões, tendo Marcelo dito a Costa, “não sou eu, és tu” e Costa feito as malas e saído da coabitação institucional. As revistas cor-de-rosa revelaram que António Costa seguiu com a sua vida e foi visto esta semana em alegre cavaqueira com Marques Mendes, enquanto Marcelo Rebelo de Sousa permanece sozinho por temer que Luís Montenegro ainda não esteja preparado para assumir um compromisso sério. V.E.