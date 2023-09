Manchete Inimigo Público: FIFA proíbe comemorações de golo com contacto físico consentido

As cenas indecorosas que se verificam nos relvados de futebol, há décadas, têm os dias contados: na sequência do caso Rubiales, a FIFA decidiu equiparar as celebrações de golos aos filmes dos Minions, ou seja, dirigidas ao público infantil maior de 6 anos, e proibiu os apertões, palmadas e beliscões de nádegas, beijos à Clark Gable entre jogadores ou molhadas com titulares, suplentes, técnicos, stewards e bombeiros que mais parecem um sábado à noite em casa do rei dos aspiradores. Também acabam, durante os cantos, os apertões dos defesas centrais às vergonhas dos avançados e aquilo que Rui Santos designa por “uma entrada por trás à margem das regras”. O protocolo de comemoração de golos passa a ser um passou-bem nos jogos de equipas latinas, um aceno respeitoso de cabeça para os restantes e o envolvimento de um chaperone se a coisa envolver Rubiales. M.B.