Manchete Inimigo Público: Marcelo vetou invasão russa da Ucrânia

O IP em Kiev – O Presidente da República aproveitou a estadia na Ucrânia para procurar um médio bom de bola para o Braga e devolver a ordem russa de invasão da Ucrânia a Moscovo. Marcelo tomou o gosto aos vetos, já não vetava nada há vários dias e andava a ressacar, desde o pacote de habitação do Governo, e decidiu não promulgar a operação militar especial de Putin e todas as intervenções em que o ministro Lavrov considerou a Ucrânia, Beja, a nova temporada dos “Morangos” e o Estrela da Amadora como territórios russos. Resta agora saber se Putin mantém a invasão e afronta Marcelo, como Costa fez com Galamba ou Moedas fez na J.M.J., quando atropelou o chefe de Estado para ser o primeiro a beijar a mão do Papa. M.B.