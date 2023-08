Manchete Inimigo Público: Joe Berardo fica com as obras de arte e o Estado fica com as molduras

O famoso colecionador e filantropo de si próprio Joe Berardo vai ficar com as 214 obras de arte que comprou a meias com o Estado, mas, como é tradição em Portugal desde o tempo das Cortes de Lamego, o Estado acautelou sabiamente os interesses dos contribuintes e ficou com uma opção preferencial de compra sobre as molduras e, no caso das obras de Cabrita Reis, sobre as porcas e os parafusos dos andaimes. Joe Berardo fica ainda com dois Painéis de São Vicente e os retratos presidenciais de Ramalho Eanes e Cavaco Silva. V.E.