Manchete Inimigo Público - Altar do Papa: desmontagem custa cinco vezes mais do que a montagem

Acabada a JMJ, começou de imediato a recolha do aparato cenográfico que enquadrou o Papa, incluindo palcos, Carlos Moedas ou a repórter que perseguiu Francisco a perguntar-lhe “Está feliz?”. O contabilista do IP passou pela redação, para levar os garrafões de azeite e os ténis de padel de contrafação com que lhe pagamos, e explicou que o custo da desmontagem do altar-palco-cais-de-cruzeiros da Bobadela será cinco vezes superior ao da sua construção porque agora já inclui papa-minis, papa-invasões-de-Bordalo-II e roubo de catalisadores das papa-empilhadoras. M.B.