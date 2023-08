Costa determinou a conversão dos ministérios ao catolicismo, o mais tardar até domingo, antes da missa de encerramento da JMJ e da beatificação da sétima avaliação da Troika. A partir de agora, os Papas passam a ser recebidos em Figo Maduro por todo o executivo, incluindo secretários de Estado e fredericos pinheiros. O Primeiro-ministro também quer um cardeal como ministro das Finanças, que o patriarca de Lisboa passe a ter assento no Conselho de Ministros e que as reuniões informais do Governo sejam sempre ao domingo, depois da missa e do exorcismo do Ministério das Infraestruturas. Até ordem em contrário, deve acabar o ordenamento de mulheres como ministras. M.B.