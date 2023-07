Manchete Inimigo Público: Costa anda sempre preparado para fugir e ir ver a bola

O Primeiro-ministro passou a andar com uma mala para vários dias, panamás e cachecóis de 20 cores diferentes, uma vuvuzela e o PDF com o calendário de todos, mesmo todos, todos os jogos de futebol da Europa, África, Ásia, América, Oceânia, Polo Norte e Lua que Jorge Mendes lhe emprestou. Foi uma ideia que lhe ocorreu quando deixou o Conselho de Estado, de sexta passada, no momento em que estava a ser sovado à vez pelos conselheiros e ainda faltava a coça do mais alto sovador da Nação, com a desculpa de apanhar o avião para ir ver a seleção feminina à Nova Zelândia. Desde aí, seja em Beja, Braga ou Bobadela, assim que se vê entalado pela contestação, o PM diz “a conversa está boa, mas tenho de ir ver a bola”, diz adeus-ó-vai-te-embora e manda os batedores abrirem caminho para um dos três aeroportos (Portela, Montijo ou Alcochete). M.B.