Manchete Inimigo Público: Vaticano com medo que a PJ faça buscas ao Papa

A Santa Sé ouviu Rui Rio, na varanda de casa durante as buscas, e dobrou o número de lanças, facas de mato e canivetes da Guarda Suíça. A poucos dias da Jornada Mundial de Juventude, teme-se que passe uma coisa má pela cabeça do Ministério Público e que a PJ avance para buscas ao papamóvel, ao Papa, ao quarto do Papa em Fátima e à mala dos bonés do Papa. O cardeal Tolentino Mendonça tentou perceber se há o risco de um agente do SIS baixo, mas encorpado, aparecer às quinhentas da noite para levar o portátil do Papa ou de uma influencer achar boa ideia atirar Francisco para a pia de água benta. M.B.