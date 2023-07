Manchete Inimigo Público: Chefe da PSP acha que cartoon com polícia e burro é sobre ele

O diretor nacional da PSP decidiu levar mais um boneco a tribunal. Desta vez, Magina da Silva vai processar o autor de um cartoon com um polícia francês a fazer pontaria sobre um burro francês durante a Volta a França em bicicleta. O IP e o ministro José Luís Carneiro sabem que Magina da Silva acha que o cartoon é sobre ele e que o polícia, o burro e a corrida de bicicletas são portugueses. O ministro das polícias, como é hábito, telefonou para o “Expresso”, alertando que “tive conhecimento, por via de um agente do SIS de estatura baixa, mas encorpada, que tencionam publicar um cartoon ofensivo para a PSP. Cuidadinho com isso. Vejam lá se não há represálias e o Dr. Balsemão ainda perde os batedores de mota a abrir caminho quando vai jogar golfe”. M.B./L.P.N.