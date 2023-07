Manchete Inimigo Público: Relatório da TAP sobre Pedro Nuno, Galamba e Reis concluiu que a culpa é de Passos

O relatório sobre as ingerências políticas na TAP, de uma relatora socialista, estava para ser apenas uma página com a frase “Tudo ok.”, mas a autora entusiasmou-se, foi atrás do Prémio Camões e acabou por escrever 181 páginas arrebatadoras que a crítica diz ter “o arrojo de uma lista telefónica de 1981 inspirada pelo realismo mágico e filtrada pelo corretor ortográfico da ‘Ação Socialista’”. O documento fala abundantemente de Costa, Pedro Nuno, Galamba, Alexandra Reis e do memorável Hugo Mendes, para concluir que a culpa é da privatização de Passos Coelho, feita em cima do joelho, não especificando, no entanto, de quem era o joelho. M.B.