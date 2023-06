Manchete Inimigo Público: Os Simpsons previram que Costa ia ser o garante da estabilidade

António Costa disse, esta semana, “Eu sou o garante de estabilidade”, uma frase que já está a ser gravada numa placa em mármore que será afixada no pedestal de uma estátua em bronze do Primeiro-ministro, à beira Tejo, a apontar o futuro risonho da Pátria (o Barreiro). Mais uma vez, tudo isto foi antecipado no episódio 34.891 de “Os Simpsons”, quando os russos invadem a central nuclear de Springfield e Homer diz “Eu sou o garante de estabilidade”, antes de fazer explodir o reator por causa do Spider-pig. António Costa, recorde-se, afirmou-se o suprassumo da estabilidade, rodeado por todos os ministros estáveis, exceto os da Agricultura, Infraestruturas, Saúde, Coesão, Negócios Estrangeiros, Justiça, Finanças, Economia, Segurança Social, Trabalho, Habitação e Ciência. M.B.