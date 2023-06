Manchete Inimigo Público: Costa desviou Falcon da sua campanha na Europa para vir trabalhar a São Bento

O primeiro-ministro está feito um pirata do ar e ganhou o gosto de usar o Falcon para ir aqui e ali. Depois da polémica do desvio do avião do Estado para ir ver bola com Viktor Órban, António Costa reincidiu, suspendeu a tournée de promoção dos seus insuperáveis talentos políticos para um alto cargo europeu e mandou o piloto dar meia-volta ao aparelho para vir governar o país. Antes disso, avançam a Reuters e o “Mundo Columbófilo”, o PM desviou o Falcon para ir ao Festival da Eurovisão com Sergei Lavrov, um cacilheiro para ir a Caracas comer caracóis com Maduro e um tuk-tuk para dar um pulinho a Pyongyang e ver a final de esqui alpino com Kim Jong-un. M.B.