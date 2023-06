Manchete Inimigo Público: Vem aí a segunda temporada da comissão de inquérito da TAP

Os fãs exigiram, os autores inventaram material extraestrambólico e a TV do Parlamento decidiu encomendar mais uma temporada da série que inventou o género político-policial-slapstick-terror-vaudeville-espionagem-romântico-tasca. A primeira temporada termina hoje, em grande, com Fernando Medina a prometer um desempenho ali entre um Roy de “Succession” e o cabeleireiro de “Os Batanetes”. Ontem, Pedro Nuno Santos lançou ganchos para a nova leva de episódios quando voltou a gabar-se de ter sido o melhor ministro das obras dos últimos 50 anos do último meio século. Na nova temporada, diz quem viu, até há cartazes de políticos com aviões da TAP espetados nos olhos. M.B.