Sócrates acordou, ligou a TV e viu Cavaco, Maddie e os DZR’T e achou que estava em 2008

José Sócrates viveu momentos de forte esperança, esta semana, e chegou a pensar que os últimos 12 anos tinham sido apenas um terrível pesadelo com os ogres Carlos Alexandre, António Costa e o pessoal das narrativas. O ex-primeiro-ministro acordou, ligou o televisor e ia-se engasgando com os corn flakes quando viu o alinhamento de notícias: Cavaco a discursar, buscas por Maddie, concertos dos DZR’T e dos Excesso e mais “Morangos com Açúcar”. “Palavra de honra, pá… Pensei ‘Chiça, Zé… Ainda estás em 2008, és primeiro-ministro, pá, e o Carlos ainda tem as fotocópias quase todas, pá, para te emprestar’”, confessou um Sócrates desgostoso, já em sintonia com o calendário, enquanto dava água mineral francesa ao cão. M.B.