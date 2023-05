Manchete Inimigo Público: Galamba tinha direito a indemnização de 500 mil euros caso fosse demitido

João Galamba pediu para sair do cargo de ministro das Infraestruturas, mas o pedido não foi aceite porque, como tudo o que está relacionado com a TAP, envolvia uma indemnização choruda de centenas de milhares de euros e o pagamento integral do salário até encontrar um novo emprego, condicente com o seu amor aos computadores, como administrador da JP Sá Couto. António Costa explicou que, tal como se passou com Alexandra Reis, mesmo que João Galamba quisesse devolver a indemnização, não saberia se deveria fazê-lo ao Ministério das Infraestruturas, à TAP, à PSP, à GNR, ao SIS ou ao amigo José Sócrates. V.E.