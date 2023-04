Manchete Inimigo Público: Santos Silva já escolheu slogan da campanha eleitoral: “Chega!”

O Presidente da Assembleia da República está em permanente campanha eleitoral para as presidenciais de 2026, desde a posse, e lança hoje o pendão de plástico “Chega! Sou o Augusto e aprovo esta mensagem.”, o podcast “O Augusto diz ‘Basta!’” e o ciclo de intervenções no plenário “Olhe que o meu dedo admoestador em riste é longo e ainda vaza uma vista ao senhor deputado. Chega, basta e ala para a casota!”. Santos Silva apanhou a Síndrome de Ferro Rodrigues no ar condicionado do gabinete e também decidiu excluir o Chega das visitas oficiais a parlamentos estrangeiros, ao Boom Festival e às reuniões de condomínio do prédio de Nicole Kidman. No verão, o presidente da A.R. carrega na mensagem e lança o outdoor “Chega! Basta! Jamais!” junto às praias. M.B.