Manchete Inimigo Público: Governo utiliza aumento da receita do IVA para baixar o IVA

António Costa decidiu adotar o conceito económico de pescadinha de rabo na boca, que cruza três lamirés da Escola de Chicago com cinco teorias do Preço Certo e meia dúzia de coisas que ocorreram a Fernando Medina numa noite de gastroenterite ligeira, e aplicou a fortuna que arrecadou em IVA, graças à inflação, na taxa zero do IVA para o grão-de-bico. E as benesses não ficam por aqui: os pensionistas terão direito a um aumento intercalar das pensões, para comprarem bonés quando forem ver o Papa e/ou os Coldplay, e os funcionários públicos levam 1% de aumento extra e mais meia batata no subsídio de refeição. E - viva o luxo! - cada português receberá uma dúzia de sardinhas com o reembolso do IRS. M.B.