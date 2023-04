Manchete Inimigo Público: 'Boy' de Pedro Nuno culpado da vinda do FMI em 77 e do fax de Macau (e do resto)

O INIMIGO teve acesso às HugoMendesLeaks, a maior fuga de informação dos arquivos secretos do Largo do Rato desde que Pedro Nuno Santos abriu conta no Twitter. Na vasta documentação que veio a público, o PS culpa o ex-secretário de Estado Hugo Mendes, que Costa considerou “inepto para qualquer função executiva”, por todos os males do partido desde a primeira vinda do FMI à terra em 1977, ao fax de Macau, livro de Rui Mateus sobre Soares, Freeport, Pinho, BES, PT, BPN, SIRESP, Troika, volfrâmio ou TAP entre 300 outros casos e casinhos que “hugomendisaram”. No PS, nos dias que correm, o verbo mais usado é o neologismo “hugomendisou”, um sinónimo cor-de-rosa para “fornicou”. Costa já regressou da Coreia, pelo que a “hugomendisação” retoma ainda hoje, imparável. M.B.