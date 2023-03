Manchete Inimigo Público: WhatsApp de Costa revela críticas à governação de Pedro Nuno por WhatsApp

O INIMIGO e a pessoa que atualiza o antivírus no telemóvel de Marques Mendes tiveram acesso a mensagens trocadas, por WhatsApp, entre Costa e os seus ministros, onde fica claro que o Primeiro-ministro foi um forte crítico da gestão do erário de Pedro Nuno Santos por WhatsApp, ao mesmo tempo que governava por WhatsApp. Em relação à TAP, por exemplo, Costa enviou as mensagens “CEO, CFO, corporate governance, chairman, sign-on bónus… Cheira-me a eufemismos para sacarem mais guita…” ou “Pedro, a Lufthansa sempre fica com a companhia? Eles que enviem um número para o WhatsApp ‘Compre a TAP e leva a Transtejo de bónus’.” ou “Pedro, diz que aprovaste os 500 mil da Reis por WhatsApp. Até me caíram os joelhos ao chão! Nem o Zuckerberg governa por WhatsApp!”. M.B.