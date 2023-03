Manchete Inimigo Público: Cravinho convidou Lula para presidir à comissão de inquérito à TAP

O Presidente do Brasil vai ter uns dias em cheio, na sua visita a Portugal, em Abril: o IP e a pessoa que tira o glúten das carcaças de Marques Mendes sabem que João Gomes Cravinho convidou Lula para discursar na sessão solene do 25 de Abril, para ir comer arroz de lampreia num restaurante ribatejano com leitura de “Viagens na minha terra” ao vivo e para presidir à Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a gestão da TAP SGPS, TAP SA e TAP Todo ao Molho, Fé em Deus e Quem Vier a Seguir que Feche a Porta. Lula já aceitou inquirir o que houver a inquirir naquilo que designou por “Operação Lava-Airbus”. M.B.