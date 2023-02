Manchete Inimigo Público: Putin diz que conduz uma “operação imobiliária especial” na Ucrânia

Vladimir Putin, na quarta-feira, esteve no comício “Glória aos Defensores da Pátria”, uma espécie de piquenicão com o presidente russo a fazer de Tony Carreira, em que anunciou uma mudança filosófica na “operação militar especial”: a partir de agora, o Kremlin passa a designar a invasão da Ucrânia por “operação imobiliária especial e extremamente aliciante”. Moscovo decidiu inspirar-se no plano de Costa para a habitação e quer o arrendamento coercivo das regiões separatistas, vistos gold para o Grupo Wagner, alojamento local em penthouses para atirar oligarcas pela janela e a conversão dos tanques Leopard alemães para habitação jovem. O ministro dos Estrangeiros, Serguei Lavrov, já começou a deixar folhetos “procuro casas para arrendar na sua rua” nas caixas de correio de Donetsk e Lugansk. M.B.