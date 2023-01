Portugueses só já votam em partidos com talão de troca

A maioria dos portugueses já não arrisca demasiado nas eleições e só vota em partidos com talão de troca para substituir caso as coisas não corram bem. É o resultado de uma megassondagem encomendada pela Presidência da República para avaliar o estado de espírito do país no início de um ano de dificuldades. O estudo revelou ainda como muitas famílias se estão a adaptar nesta fase de inflação alta: duas em cada três já cozinhou polvo ainda com o alarme do hipermercado, mais de metade considera a lata do atum demasiado indigesta e quase 20% já aderiu ao jejum intermitente a cada sete dias. A.P.