Se os cofres do Estado fossem uma garagem, neste momento, o carro de António Costa estaria submerso por notas de euro. Como na barragem do Alqueva, está a cair uma piscina olímpica de dinheiro, por segundo, nas contas públicas e Medina, Costa e Vieira da Silva passaram esta semana a tentar escondê-lo em caixas de sapatos ou debaixo do lava-louças. O governo não quer dar aumentos, para compensar a inflação de 10%, porque isso passaria a ser uma responsabilidade vitalícia do Estado e impossibilitaria os resgates bancários e a contratação de boys e girls com ordenados de chefes de Estado-Maior. “Tome lá 240 euros e tenha paciência porque não tenho mais trocos”, respondeu Costa quando a Oposição lhe perguntou se sempre era verdade que andava a tomar banho em dinheiro como o Tio Patinhas. M.B.