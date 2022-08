Rui Pedro Braz apanhou o Alfa Pendular para ir buscar Ricardo Horta a Braga

Agora sim: tudo indica que Ricardo Horta vai mesmo ser jogador do Benfica, até porque o Rui Pedro Braz foi visto esta manhã a entrar no Alfa Pendular para sair na última estação e arrebanhar pessoalmente o ainda jogador do Sporting de Braga, colocando-o dentro de um “trolley” com rodinhas e trazendo-o, são e salvo, para Lisboa, depois de esconder o “trolley” no WC do comboio durante a pagarem no Porto. Quanto ao dossier dos excedentários, Rui Pedro Braz vai apanhar pelas orelhas André Almeida, Taarabt e Meité, colocá-los na automotora para Elvas e abandoná-los à sua sorte em Badajoz. V.E.