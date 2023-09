Mais eficiência e competitividade são os trunfos do 5G nas empresas

Velocidade e fiabilidade são duas das principais caraterísticas da quinta geração de telecomunicações móveis, mas que se multiplicam em vantagens para as empresas através das diversas aplicações que o 5G permite implementar. Seja do ponto de vista do avanço acelerado das cidades inteligentes e ultraconectadas, ou do crescimento da automação, há um novo mundo à espera de ser explorado pelos diferentes sectores, da saúde à indústria. E não são apenas os especialistas em tecnologias de informação que o dizem, mas também os estudos: de acordo com a Deloitte, a economia nacional irá beneficiar de um impacto de €17 mil milhões até 2035 graças à expansão do 5G.

Em pleno pico da transformação digital na sociedade, em grande parte impulsionada pelas alterações provocadas pela pandemia, a evolução da rede móvel significa concretizar, de forma generalizada, conceitos como o da indústria 4.0. Os ganhos vão além da velocidade – o 5G traz agilidade, competitividade e novos modelos de negócio. Porém, uma das mais-valias da quinta geração móvel prende-se com o papel que pode ter para ajudar as empresas a cumprir os seus objetivos de sustentabilidade ambiental, já que a rede permite maior eficiência energética. O regulador francês das telecomunicações divulgou, no ano passado, um estudo em que apontava como possível uma redução do consumo de eletricidade em dez vezes com a utilização do 5G.

Da teoria à prática

Apesar de Portugal ter sido um dos últimos países europeus a adotar a nova tecnologia de telecomunicações, o país reúne condições particularmente benéficas para o sucesso da implementação. Desde logo, a dimensão do mercado nacional que permite a diferentes sectores testar casos de uso que podem, depois, ser alargados e replicados; mas também pela apetência portuguesa pela inovação tecnológica. Recorde-se, a este propósito, o conjunto de projetos que estão a concorrer ao 5G Challenge, promovido pela MEO Empresas, e que, se bem classificadas, terão a oportunidade de entrar para o portefólio de soluções oferecidas pela gigante das telecomunicações. Adicionalmente, as melhores ideias ganham acesso ao programa de startups da próxima edição da Web Summit.

E porque a transformação digital e o caminho para a sustentabilidade não se faz com uma só empresa, o trabalho em ecossistema é, cada vez mais, fundamental. É, aliás, graças a esta colaboração que a Novadelta, unidade industrial do Grupo Nabeiro, implementou uma rede privada 5G e um conjunto de soluções suportadas nessa rede: um digital twin 3D, um braço robótico e um veículo de transporte autónomo. O know-how dos parceiros da MEO Empresas – que inclui organizações como a Nokia, a Inifinite Foundry ou a Afinomaq – deu origem a um plano para dotar o processo produtivo de maior eficiência, segurança e com melhores resultados.

A peça central deste puzzle na fábrica de Campo Maior é a rede privada 5G, tecnologia Nokia, que age como catalisador da digitalização e plataforma de conectividade industrial. Isto permite tornar os processos mais previsíveis, melhorar o seu desempenho e assegurar a segurança das operações. O digital twin 3D, resultado da parceria MEO Empresas e Infinite Foundry, permite replicar, de forma virtual e em tempo real, tudo o que acontece no chão de fábrica e possibilita a correção mais rápida de anomalias e a simulação de alterações a introduzir nos processos. É complementado com o braço robótico paletizador, que coloca as caixas de café em paletes e, através do 5G, comunica com o veículo de transporte autónomo. Este, por sua vez, tem como missão abastecer o braço robótico com paletes vazias e transportar as paletes cheias pelo armazém sem intervenção humana. Quer a atividade do braço robótico quer a do veículo autónomo estão integradas no digital twin que permite rastrear e monitorizar todo o processo produtivo. Ambos são tecnologia Afinomaq. Os resultados para a Novadelta são evidentes: ganhos de produtividade, aumento da eficiência, maior flexibilidade, segurança dos trabalhadores e benefícios em termos de sustentabilidade.

Ainda de acordo com o estudo da Deloitte sobre o 5G em Portugal, a consultora prevê que, dos €17 mil milhões de impacto na economia nacional até 2035, o maior benefício será captado pela produção industrial.

Saúde do futuro

A menor latência, maior velocidade e capacidade do 5G são condições essenciais para transformar cenários que até há poucos anos eram de ficção científica em aplicações reais, concretas e com ganhos para a generalidade da população. Com os custos da saúde a aumentar exponencialmente ano após ano, a tecnologia assume aqui um papel importante na prevenção, no diagnóstico precoce de doença e no tratamento. Soluções de telemedicina e acompanhamento de doentes crónicos com dispositivos conectados, recolha e tratamento de dados em saúde ou até cirurgias à distância começam a ser reais. Um exemplo do potencial da quinta geração móvel na saúde fica evidente com a parceria inédita entre a Fundação Champalimaud, a Movistar e a Altice Portugal, que se juntaram para realizar uma cirurgia a mais de 900 quilómetros de distância. Esta foi a primeira vez que uma cirurgia ao cancro da mama foi feita com recurso ao 5G entre Lisboa e Saragoça. Neste teste, a cirurgia foi realizada com supervisão de um segundo cirurgião que utilizou ferramentas de realidade aumentada para apoiar o procedimento.

Liderar a revolução

Mais do que uma moda, a onda de transformação digital nas empresas e nos Estados é uma necessidade incontornável. A competitividade dos negócios e dos serviços públicos será condicionada pela maturidade digital das organizações, que conquistam, desta forma, velocidade, flexibilidade e produtividade. Ser uma empresa do futuro passa, inequivocamente, por melhorar processos e implementar soluções inovadoras que permitam vencer. Segundo a PwC, mais de 80% do potencial económico do 5G prende-se com aplicações no sector da saúde, na gestão dos serviços públicos e soluções para os consumidores e meios de comunicação. Fazer parte desta revolução é, por isso, um imperativo para assegurar competitividade a médio e longo prazo.