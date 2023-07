10 ANOS de Summer Opening

O palco principal, denominado Moche Stage, recebe uma seleção de artistas de renome



Inevitável. Cabeça de cartaz crónico, Richie Campbell é sinónimo de enchente no Parque e está de volta para apresentar o seu novo álbum "Heartbreak & Other Stories”.



Ivandro foi o artista português mais ouvido no Spotify em 2022. “Lua” e “Moça” ultrapassaram os 15 milhões de plays e “Como Tu”, o dueto com Bárbara Bandeira atingiu a Platina em apenas 2 meses. 2022 foi o ano da consagração de Bárbara Bandeira. Venceu o Vodafone Prémio Play para a Melhor Canção com outro Single de Platina, “Onde Vais” com Carminho, e o “Best Portuguese Act” nos MTV Europe Music Awards. 2023 trouxe um desafio maior que passou com indiscutível distinção, abrir os 4 concertos dos Coldplay em Coimbra.



Dino D'Santiago é um nome incontornável da lusofonia contemporânea. Quatro álbuns já editados, aclamados pela crítica e pelo público. Desde a Rolling Stone à MTV, os Prémios Play ou os Globos de Ouro onde em 2022 venceu a categoria de “Melhor Intérprete”. 2022 foi mesmo avassalador com o Coliseu de Lisboa esgotado e atuações no NOS Alive e MEO Marés Vivas.



Os Quatro e Meia são um dos maiores fenómenos da atualidade. Presença constante nos airplays das rádios com maior audiência, têm arrastado multidões e esgotado os recintos por onde passam. Desde o Estádio Municipal de Coimbra aos Coliseus e o Campo Pequeno, com passagem pelo palco principal do NOS Alive. Para 2023 está já agendada a maior sala de espetáculos do país, a já esgotada Altice Arena.



Slow J, Papillon e Dillaz. 2023 traz novos sons de Slow J e o seu regresso aos palcos está confirmado para um número muito limitado de datas que antecedem o lançamento do seu novo álbum. Dillaz é um nome incontornável e apresentará o novo álbum “Oitavo Céu” pela primeira vez na Madeira em formato banda. Papillon surge no início de 2023 com Johny Driver, um novo álbum e um novo show onde o palco é o carro que nos transporta com um novo olhar ao passado e que nos guia em direcção a um novo futuro.



T-Rex e Lon3r Johny são capazes de atingir números astronómicos nas plataformas digitais e representam a nova escola da música urbana nacional. O novo álbum de T-Rex foi mesmo o álbum português mais ouvido de sempre na semana do seu lançamento no Spotify levando-o a esgotar os Coliseus de Lisboa e Porto. Lon3r estreia-se na Madeira no melhor momento da carreira após mais um EP de sucessos, desta feita em colaboração com Plutonio.



Pongo, diva do Kuduro, é a compositora do êxito global “Wegue Wegue” que catapultou os Buraka Som Sistema para um lugar de destaque mundial. Em nome próprio, arrisca-se a alcançar a mesma notoriedade. Tem percorrido o mundo e alguns dos principais festivais do planeta como são o Glastonbury ou o Sonar. Em 2020 venceu o "Music Moves Europe Talent Awards”, atribuído pela Comissão Europeia a artistas emergentes. Tem faixas incluídas em bandas sonoras de jogos de referência como o Need for Speed ou o FIFA 23 e foi convidada para plataformas globais como o Colors Studio, que a levou à playlist Equal do Spotify, exibida em Times Square NYC.



A Jovem Dionisio vem conquistando o Brasil e Portugal com uma linguagem moderna e uma sonoridade que passeia entre o pop, eletrónico e o indie. Também do Brasil, vem Greg Ferreira, começou como YouTuber de sucesso antes de enveredar pelo trap, o que lhe vale uma legião de seguidores e números astronómicos em todas as plataformas de streaming fruto de refrões virais como o de “O pai tá on, tipo Neymar”.



Os portugueses Hybrid Theory são considerados a maior banda do mundo de tributo a Linkin Park. Com espetáculos esgotados nos 4 cantos do mundo, reproduzem fielmente a banda original a um nível que tem deixado rendidos os fãs em todo o mundo. Antes da estreia na Madeira, a consagração do fenómeno na Altice Arena em Abril.



A representar a Madeira e o Porto Santo surgem Vaz Zee, Mara, João Borsch, Os Napa e Luís Fernandes. Depois de assinar pela Universal Music/Virgin, Van Zee regressa com novos sons que têm escalado números tornando-o o artista madeirense com maior alcance nas plataformas. Mara tem sido presença constante nas airplays das rádios e playlists das plataformas de streaming. O novo single “Fado Moço” esteve no TOP25 da RFM durante várias semanas. O seu primeiro single “Severa” ultrapassou os 500 mil plays tanto no Spotify como no YouTube e levou-a a assinar um contrato discográfico com a Warner Music Portugal. Impulsionado pela excentricidade e um ecletismo inabalável, o madeirense João Borsch apresenta o seu novo álbum. Luís Fernandes nasceu no Funchal e mudou-se para Londres aos 18 anos para estudar produção musical. Em 2022 atuou num dos maiores festivais do país, o Super Bock Super Rock após vencer o “One Step for Music Fest”, projeto de descoberta, lançamento e promoção de talentos emergentes.