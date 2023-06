Criado em Outubro de 2022, o Chief Data Officer Council é uma iniciativa da Microsoft que junta executivos e líderes em Dados e Analítica de mais de 25 organizações, com representatividade de diferentes Indústrias (Retalho, Saúde, Banca, Seguros, Jurídica, Manufatura, Energia e Setor Público) para discutir desafios coletivos e partilhar melhores práticas que sirvam de modelo ao restante tecido empresarial português. A distinção de Chief Data Officer of the year 2023 foi atribuída a Jorge da Ponte, Vice-presidente do Instituto dos Registos e Notariado (IRN). “Esta é uma distinção que pretende reconhecer o que de melhor se faz em Portugal em matéria de Dados, sendo os indivíduos e projetos nomeados avaliados com base em três fatores equiparados: inovação, impacto no negócio e na sociedade e potencial para escalar.” explica Joana Pinto Santos, diretora de Azure da Microsoft Portugal. O cargo de Chief Data Officer ou Diretor de Dados, é uma função estratégica nas organizações, com um papel fundamental na promoção da transformação digital das empresas e de uma cultura orientada a dados. Na sua génese, o CDO é responsável por desenvolver e implementar uma estratégia de dados, garantindo a qualidade, integridade, segurança e uso eficaz dos dados em toda a empresa. Este é um cargo que tem vindo a ganhar cada vez mais destaque e a expandir a sua área de atuação, evoluindo nos últimos anos numa aproximação cada vez maior ao negócio, pensando os dados como ativo estratégico muitas vezes monetizado, impulsionando a inovação, a otimização de processos e a tomada de decisão alimentada por insights valiosos. Para Joana Pinto Santos, “o Chief Data Officer será cada vez mais um Chief Disruption Officer ou até um Chief ChatGPT officer, e é isso que pretendemos evidenciar”.

Jorge Rodrigues da Ponte eleito Chief Data Officer do ano

Entre os nomeados ao Prémio de CDO do ano, nesta primeira edição do CDO Council, encontravam-se Nuno Reis, IT Director Architecture & Transformation + Data & Insights do Millenium BCP, Marco Pinheiro, Head of Data&AI da Digital Global Unit da EDP, Jorge Afonso, Chief Data & Analytics Officer da GALP, e Jorge da Ponte, Vice-presidente do IRN. Segundo Jorge da Ponte ”Estou muito lisonjeado, enquanto representante do setor público, por ser distinguido com o prémio CDO do ano 2023, e pelo facto desta distinção resultar da escolha dos membros do CDO Council, que reúne profissionais e entidades líderes em transformação digital, na analítica de dados e em serviços inovadores, o que aumenta a responsabilidade para continuar a desenvolver mais e melhores serviços públicos, mais eficientes e integrados, mais inteligentes e transparentes. Terem considerado o trabalho que estamos a desenvolver no IRN como tendo o mérito e a ambição para continuar a melhorar, substancialmente, o nível de serviço que prestamos a cidadãos e empresas, é uma conquista importante e um incentivo para continuarmos a implementar o programa de Reinovação digital.”

O Instituto dos Registos e do Notariado tem em curso um ambicioso programa de transformação digital, financiado pelo PRR, no valor global de 42,5 milhões de euros, que assenta na reformulação dos seus sistemas e tecnologias de informação e processos de trabalho. O programa visa substituir e modernizar os sistemas de informação do registo civil, predial, automóvel e comercial, abrangendo ainda os serviços online disponíveis para cidadãos e empresas. Na implementação, já em curso, dos novos sistemas e serviços digitais têm sido testadas e utilizadas novas tecnologias, que permitem tornar os processos de negócio mais eficientes, através da reutilização de dados disponíveis na administração pública, da validação prévia e automática de informação e documentos eletrónicos, e na automação de tarefas e recursos, utilizando algoritmos de inteligência artificial. Nos últimos meses o IRN tem lançado diversas iniciativas inovadoras com recurso a inteligência artificial, destacando-se o gerador automático de nomes de firmas, para acelerar a criação de empresas, uma plataforma de atendimento à distância, um validador de autenticidade e integridade de documentos, integrado no novo serviço online de pedido de nacionalidade, a nova plataforma Empresa Online 2.0, com dados pré-preenchidos, obtidos da autenticação do requerente, sócios e gerentes, aplicando o princípio “once only”, e o Guia Prático da Justiça, desenvolvido em conjunto com a Direção-Geral de Política de Justiça, um modelo conversacional (Chatbot) que utiliza a tecnologia GPT 3.5, a mesma do Chat GPT. Ao longo dos anos, desde o lançamento, em 2006, de serviços como a Empresa na Hora, o IRN tem disponibilizado serviços inovadores, distinguidos a nível nacional e internacional. Em 2022, a renovação automática do Cartão de Cidadão, projeto concebido e liderado pelo Jorge da Ponte, foi distinguida no Portugal Digital Awards com os prémios Melhor projeto governamental de transformação digital e Melhor experiência para cidadãos, e o serviço Nascimento online, recentemente renovado para incluir o pedido gratuito do 1.º Cartão de Cidadão para bebés até 1 ano de idade, foi reconhecido em distinções nacionais e internacionais.