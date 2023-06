Os serviços logísticos que se adaptam às necessidades do seu negócio

Se tem uma empresa que vende produtos e opera em comércio eletrónico no mercado ibérico ou se está a pensar fazê-lo, então este artigo é para si. Os negócios de e-commerce estão cada vez mais globalizados e em permanente movimento, com toneladas de mercadorias a circularem diariamente mundo fora. De acordo com o relatório sobre comércio eletrónico em Portugal e na União Europeia da ANACOM (Autoridade Nacional de Comunicações), em 2022, 43% dos inquiridos haviam feito compras online e, para as empresas, as vendas por redes eletrónicas já representavam 17% do seu volume de negócios. Às mudanças aceleradas que se têm verificado nos últimos anos nos hábitos de consumo, as organizações respondem com mais digitalização e expansão dos canais de comercialização dos seus produtos, por isso, a tendência é para crescer. Que acarreta para as empresas este contexto tão competitivo? O armazenamento, o transporte e o tempo das entregas estão entre os principais desafios, pelo que oferecer um serviço de excelência pode fazer a diferença.

COMPREENDER A LOGÍSTICA Se pensarmos nas voltas que um produto dá desde que é produzido, aqui ao lado ou na outra ponta do planeta, até chegar às mãos do consumir final, concluímos que a logística é hoje uma vertente importantíssima para assegurar o abastecimento das populações e para o sucesso de qualquer negócio. Mas são sobretudo os que envolvem vendas, sejam na sua componente física como eletrónica e de marketplace (plataforma onde diferentes lojas podem anunciar os seus produtos, semelhante a um grande centro comercial mas virtual) os mais sensíveis a uma logística flexível, rápida e eficiente. A logística implica um conjunto de processos organizados para facilitar a gestão de fluxos de mercadorias que percorrem um caminho numa perspetiva de cadeia que leva os produtos desde o local da sua produção ao fim a que se destinam. Não é preciso muito para percebermos que envolve tudo o que está à nossa volta. Quando funciona na perfeição, ajuda a obter vantagem competitiva, a reduzir custos e a agregar valor, tanto para a empresa como para a economia em geral.

UM MUNDO DE SOLUÇÕES E é neste âmbito que a Worten Fulfillment surge com soluções logísticas que levam os seus produtos, nas melhores condições e preço, ao seu destino. A vertente B2B (business to business) inclui armazenagem em múltiplos formatos, localizações ou por tempo variável; transporte com garantia de entrega de encomendas de forma segura e rápida; handling, com paletização, colagem e criação de bundles; e recondicionamento, ou seja, reembalamento de embalagens ou produtos danificados, caso necessário, tudo para otimizar a cadeia logística dos seus parceiros, garantindo qualidade e eficiência à operação. Dirige-se, sobretudo, a pequenas e médias empresas que vendem produtos no mercado ibérico, quer operem já em e-commerce próprio e/ou em marketplaces como o da Worten, a plataforma com maior tráfego em Portugal, quer tenham lojas físicas e pretendam expandir o seu negócio para o e-commerce. Este serviço Worten também ajuda e facilita agora a operação logística B2C (business to consumer) numa base “end-to-end”, do armazenamento à entrega ao cliente, e “last mile”, da recolha de encomendas no armazém do vendedor à entrega ao cliente. Além disso, assegura a recolha de devoluções a partir de domicílio ou da loja com entrega no armazém do vendedor, bem como o serviço de recondicionamento de produtos. A Worten Fulfillment promete entregas rápidas em Portugal e Espanha a partir de 24 horas úteis graças à rede de parceiros logísticos Worten, bem como o acompanhamento dos envios e gestão de eventuais incidências, resultando numa melhor experiência para o cliente.

