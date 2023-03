Glenfiddich & Chef Alexandre Silva apresentam experiência Glenfiddich em exclusivo no LOCO

A carta, que será servida em exclusivo neste jantar, é fruto da viagem do Chef à Escócia para conhecer as origens desta marca de whisky de malte, o mais premiado do Mundo, país esse que o inspirou, desde os seus aromas aos cheiros e paisagens.

Numa homenagem à tradição culinária escocesa, o Chef combinou a sua visão criativa com o inigualável whisky Glenfiddich, de forma a trazer aos seus clientes uma experiência gastronómica inovadora e autêntica, da qual fazem parte pratos clássicos com um toque moderno. Assim, nesta carta encontramos a sua versão do tradicional prato britânico Fish and Chips, bem como uma Tartelete de Couve Fermentada, Noz e Malagueta, e um Tártaro de Borrego e Liquen. Encontramos ainda um Caldo de Ervas do Bosque e Musgo e Glendfiddich Fire & Cane, um “Milfolhas” com pele de frango, paté de foie gras e Glenfiddich 15 Anos, e também um prato surpresa apelidado de “Borboleta”, com cogumelos, trufa e trevos verdes e pretos. Além disso, e porque a criatividade do Chef Alexandre Silva não tem limites, o menu estende-se a outros pratos especiais que vão surpreender qualquer um.

A carta foi desenhada com a atenção do Chef a todos os detalhes, procurando transmitir diferentes emoções em cada prato. A textura, o sabor e a apresentação foram pensados de raiz para proporcionar uma experiência única e requintada.

Este jantar exclusivo acontecerá num ambiente intimista e acolhedor para um número limitado de pessoas, e contará com dois whiskeys exclusivos, que estarão apenas disponíveis para todos os que irão desfrutar desta experiência: o Glenfiddich Grand Cru 23 Anos, que resultou da fusão da Escócia e França para celebrar e criar uma nova e extraordinária experiência; e o Glenfiddich Fire & Cane, uma fusão ousada de doce e fumado.

Segundo o Chef Alexandre Silva, “a inspiração para criar a primeira experiência Glenfiddich surgiu de forma muito natural após a minha viagem à Escócia, onde pude ter experiências únicas e sentir a natureza e os elementos de uma região tão rica. O início do processo criativo começou com a fotografia da Escócia, passando depois para o paladar, o aroma e as texturas dos ingredientes. Para mim, a comida deve ser uma experiência sensorial completa que evoca as imagens e os sentimentos de uma paisagem ou lugar específico. É incrível o que criámos em conjunto, mas é igualmente importante continuar a criar e explorar novas ideias e sabores”.