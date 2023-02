O ponto de partida desta parceria foi a viagem de Alexandre Silva à destilaria de Glenfiddich, na Escócia, onde o Chef português teve a oportunidade de conhecer a fundo a verdadeira origem e legado da marca, e onde se inspirou para preparar dois jantares únicos que vão explorar e incorporar este whisky histórico em pratos ideais para uma experiência multissensorial, a proporcionar aos admiradores do Chef e da marca, em março e em setembro.

Tal como um “Maverick”, o Chef Alexandre Silva revela um espírito curioso e uma mente inquieta, com sede de aventura, criando as suas próprias regras à mesa, agora acompanhado de um whisky emblemático e irreverente. Independente e visionário, e porque é nas suas raízes que Glenfiddich e a gastronomia se cruzam, partiu em busca de novos sabores, regressando à terra, ao musgo e ao solo, que caracterizam a essência da marca. Afinal, é nas origens que estão as respostas e as receitas para se ir mais longe.

A tradição Glenfiddich continua, até hoje, a pertencer à família de William Grant, o fundador que construiu a destilaria em 1887. Conta com muitos anos de experiência, mas mantém o seu espírito aventureiro, ousado e curioso.

Alexandre Silva é uma força criativa da natureza. Dono de uma estrela Michelin em 2016 para o restaurante LOCO, o Chef viu esta ser renovada nos anos seguintes, num total de sete vezes até à data, provando que é um dos melhores naquilo que faz. Herdou do seu avô a paixão pela cozinha e já foi premiado inúmeras vezes. Hoje, os restaurantes LOCO e FOGO são os espaços onde trabalha as suas aspirações legítimas à alta cozinha, sendo falados e recomendados por todo o mundo.

Segundo o Chef Alexandre Silva, “quando recebi este convite de Glenfiddich, não tive dúvidas. Um whisky cheio de história e essência que conheço desde sempre será o elemento ideal para criar cocktails diferentes e harmonizar os meus pratos da forma mais inovadora possível. Da viagem à Escócia, trago a inspiração que precisava para concretizar este desafio tão especial”.

Glenfiddich é capaz de se reinventar e de surpreender, e chegou o momento de ir onde ainda não tinha ido: unir whisky à gastronomia portuguesa, com receitas inovadoras, cocktails únicos e sabores nunca antes provados. Para liderar esta descoberta, só há uma pessoa certa – o Chef Alexandre Silva. Ninguém melhor para esta parceria, não fosse o seu espírito inquieto e criativo.

