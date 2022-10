É ali, no meio de uma paisagem exuberante entre rios e montanhas, na linha raiana com Espanha que percorre a sub-região vitivinícola de Monção & Melgaço, que se cultivam as melhores videiras da nobilíssima e cobiçada casta Alvarinho.

O microclima atlântico temperado com influência continental deste território nortenho, que faz parte da Região dos Vinhos Verdes, demarcada em 1908, propicia a produção de um vinho de excelência e com características únicas de aroma e sabor. Intenso, encorpado e ao mesmo tempo fresco e perfumado, com mineralidade pronunciada e grande potencial de guarda e de evolução em garrafa, o Alvarinho é apreciado cá e além-fronteiras.

CULTURA SECULAR

Acredita-se que a sua história remonte à criação das povoações de Monção e de Melgaço, há cerca de 700 anos, mas dados arqueológicos da segunda metade do século I a.C., referentes a artefactos como ânforas vinárias, revelam que a cultura do vinho na região era uma prática recorrente dos seus habitantes naquela época ancestral.

No século XIV, os ingleses descobriram-no e dirigiam-se a Portugal para trocar bacalhau pelo vinho de Monção.

A elevada qualidade do Vinho Verde deste território português viria a ser reconhecida já no século XX, tendo o Alvarinho de Monção e Melgaço sido registado na década de 30.

Desde aí, a sua identidade foi-se afirmando, contribuindo grandemente para o desenvolvimento de toda a zona minhota e do país.

silva jorge

MONÇÃO & MELGAÇO

EM NÚMEROS

A produção de vinhos verdes de Monção & Melgaço ronda os 10 milhões de litros anuais (85% é branco), distribuídos por cerca de 250 marcas que apostam, cada vez mais, na internacionalização. Para estes números contribuem perto de 2100 viticultores, que se dedicam à cultura da vinha numa extensão total de mais de 1700 hectares. Destes, aproximadamente 1300 hectares são exclusivos Alvarinho.

À DESCOBERTA DAS PRINCIPAIS CASTAS

Nem só de Alvarinho vive a sub-região de Monção & Melgaço. Além do microclima, com os seus invernos frios e chuvosos e verões quentes e secos, as condições naturais do terreno, serpenteado pelo rio Minho e seus afluentes e com solos maioritariamente graníticos, induzem a obtenção de outros Vinhos Verdes de elevada qualidade, produto de uvas de castas autóctones. Entre brancos, tintos e rosados, a que se juntam espumantes e aguardentes, todos com certificação e selo de garantia Monção & Melgaço, o difícil é escolher.

Os Vinhos Verdes Alvarinhos caracterizam-se pela sua cor palha intensa, com reflexos citrinos, aroma distinto, complexo e frutado. Acompanham na perfeição pratos de paladares mais fortes, como bacalhau, carne grelhada e assada, enchidos e queijos.

Já outros Vinhos Verdes brancos, das castas Loureiro e Trajadura, apresentam habitualmente cor citrina ou palha, aromas ricos, frutados e florais. São os ideais para acompanhar saladas, mariscos, peixes, carnes de aves e gastronomia oriental.

Os Vinhos Verdes tintos (castas Pedral, Alvarelhão, Borraçal e Vinhão) caracterizam-se pela sua cor e acidez ligeiras e pelo seu aroma moderadamente intenso. São ótimos para acompanhar a gastronomia regional minhota.

As castas tintas que atingem menos cor dão origem aos vinhos rosados. Revelam aromas intensos e frescos e servem-se especialmente como aperitivo ou a acompanhar sobremesas.

Vale a pena conhecer, e saborear, os Vinhos Verdes da sub-região de Monção & Melgaço, o berço do nobre Alvarinho. Um bom mote para excelentes momentos de convívio à mesa.

Saiba Mais