PROTEGER AS PESSOAS E A VIDA TERRESTRE

Numa ótica de direitos humanos, a empresa está a implementar em toda a sua cadeia de valor processos que assegurem a 100% a segurança das suas pessoas (normas OHSAS18001 e ISO45001), incluindo os fornecedores expostos a riscos elevados, visando alcançar um objetivo maior: eliminar, nos próximos dois anos, os acidentes fatais de colaboradores e prestadores de serviços.

A igualdade de género na EDP é outro fator crítico que se reflete no bem-estar dos seus colaboradores. Assim, independentemente do género, a companhia valoriza competências, zelando pela igualdade de oportunidades, estando ainda empenhada em aumentar o número de colaboradores do sexo feminino na empresa em 30%, até 2022.

Mas se proteger as pessoas é importante, a conservação de todas as formas de vida do planeta revela-se essencial para o funcionamento e equilíbrio de todos os ecossistemas de que o ser humano faz parte. Estando a biodiversidade sob ameaça, a política ambiental da EDP assenta no conceito Biodiversity Net Gain, que tem a preocupação de criar as melhores condições para a manutenção e sobrevivência das espécies. Garantir ganhos de biodiversidade é um objetivo da companhia que passa, a título de exemplo, por alcançar, até 2030, a meta Sem Perda Líquida (No Net Loss) de biodiversidade de todos os novos projetos com impactos residuais significativos; por não construir novas instalações de produção em áreas que integram os Sítios Naturais da Lista de Património Mundial da UNESCO; por campanhas de florestação como as que a EDP tem vindo a desenvolver em trabalho de voluntariado; por projetos de proteção de espécies ameaçadas, como a reintrodução da águia-pesqueira no Alqueva; e por apostar na educação de crianças e jovens para a preservação da biodiversidade, com programas como o Junto à Terra , Partilha com Energia ou Escolas com Energia .

Índice de referência global

Criado em 1999 pelas companhias americanas S&P, Dow Jones e SAM como o primeiro benchmark do desempenho não-financeiro para empresas cotadas em bolsa a nível global, o Dow Jones no índice de Sustentabilidade é um dos índices de referência mundial na área da sustentabilidade.

Num ano recorde em participações (mais 19% face a 2019, totalizando 3467 empresas do S&P Global Broad Market Índex), ao nível mundial foram selecionadas apenas 324 para integrar o DJSI World, entre as quais a EDP, inserida num grupo de 16 utilities em que oito eram elétricas. Ao nível europeu, o DJSI Europe selecionou 149 empresas, entre as quais estão quatro utilities elétricas, nomeadamente a EDP. Além dos indicadores económicos e financeiros, este índice avalia critérios como a transparência, a gestão corporativa, as relações com os investidores, a responsabilidade socioambiental e a qualidade de gestão.