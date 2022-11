De um dia para o outro, a pandemia do novo corona vírus Covid-19 alterou as nossas vidas por completo e de uma forma de que não há memória recente. No passado dia 19 de março, foi decretado “estado de emergência” nacional, data a partir da qual um grande número de pessoas passou a estar confinado em casa, só saindo em situações excecionais, e os restaurantes, salvo os que podiam fornecer serviços take-away, fecharam.

Perante este contexto, e temporariamente, os restaurantes McDonald’s ajustaram a sua operação, mantendo em funcionamento os serviços de McDrive e McDelivery de interesse público, cuidando assim tanto das suas equipas como dos seus clientes e apoiando desta forma as comunidades locais onde estão inseridos.

COMO TUDO FUNCIONA

Os restaurantes McDonald’s são já reconhecidos pela comodidade que o seu serviço McDrive, disponível na maioria dos seus espaços, representa para os seus clientes. Nesta época atípica que estamos a atravessar devido ao surto de Covid-19, esta conveniência tem sobressaído ainda mais, uma vez que constitui uma mais-valia para quem procura um serviço de comida rápida take-away e com toda a segurança. É neste sentido que os Drives têm vindo a implementar e a reforçar um conjunto de medidas de entrega contactless, ou seja, com um mínimo contacto social, protegendo colaboradores e clientes. Uma delas foi a introdução de barreiras acrílicas de proteção, na maioria das janelas do McDrive, e, além disso, os produtos passarem a ser entregues num único saco, devidamente fechado.

Para quem não pode ou não quer deslocar-se ao restaurante, reforçadas estão também as parcerias com a Uber Eats e a Glovo, que garantem a entrega em casa também de uma forma segura: todos os sacos, antes de saírem das cozinhas McDonald’s, são selados com adesivos próprios de modo a manter a qualidade dos produtos e assegurando que não há qualquer manuseamento ou contacto externo entre a saída dos mesmos do restaurante e o momento em que são entregues ao cliente. Basta fazer o pedido através das respetivas aplicações móveis que o serviço McDelivery é imediatamente acionado.

SEGURANÇA DAS EQUIPAS

Se a segurança do cliente constitui uma das prioridades para a McDonald’s, a dos seus colaboradores e parceiros, também o é. Para prevenir possíveis contágios, foram implementados novos procedimentos, como o uso de máscaras por parte de toda a equipa, a utilização de luvas nos pontos de pagamento e entrega e a minimização do contacto social entre colaboradores, acautelando as devidas distâncias dentro do restaurante. Foram também reforçados procedimentos de higiene e segurança, já anteriormente instituídos, como por exemplo, a lavagem e higienização das mãos, que continua a ser uma prioridade: este procedimento ocorre a cada 30 minutos, sempre que necessário ou após o colaborador mudar de tarefa.

APOIO ÀS COMUNIDADES LOCAIS

Há 29 anos ao lado das famílias portuguesas, os restaurantes McDonald’s estão cada vez mais empenhados em serem bons vizinhos das comunidades locais, além de quererem contribuir para fazer a diferença na vida das pessoas que estão em casa ao manterem em funcionamento os restaurantes através dos seus serviços McDrive e McDelivery. A todos os seus clientes e parceiros, enquanto agentes de saúde e segurança públicas, recomendam algumas medidas que visam o bem-estar de todos, entre elas: manter a distância social; pagar com cartão multibanco ou MBWay; não tocar com as mãos na cara; ser tolerante mesmo que o pedido demore mais do que o habitual, uma vez que a equipas foram reduzidas para ser possível o distanciamento entre colaboradores dentro do restaurante; manter-se informado; e, em caso de sintomas de infeção de Covid-19, seguir as recomendações da Direção-geral da Saúde e contactar a linha de Saúde 808 24 24 24.