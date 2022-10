Imagine-se ter a mesma experiência fluida e rica em todos os equipamentos que se utilizam no dia a dia, do smartphone aos wearables, com total integração entre si, incluindo o portátil. Uma colaboração multi-ecrã que não só facilita a vida como está preparada para o mundo inteligente do futuro, o mesmo que antecipa as nossas necessidades e que não se limita a ligar-nos uns aos outros como também a tudo o que vemos e tocamos. Neste mundo, todos podemos ter o dom da ubiquidade e estar em toda a parte, numa presença constante que vence qualquer distância ou fronteira, como só a tecnologia mais avançada nos pode proporcionar.

A utilização dos multidispositivos integrados do ecossistema Huawei permite tirar partido das funcionalidades de todos os equipamentos de uma forma fácil e intuitiva, como se fossem um só. Tão simples quanto com um único toque juntar, por exemplo, telefone e computador, podendo arrastar e soltar ficheiros entre ambos e espelhar facilmente o conteúdo do smartphone no ecrã grande do laptop.

O ecossistema Huawei

Entre os equipamentos da marca capazes de oferecer e exponenciar, em conjunto, esta experiência integrada destacam-se:

Huawei P30 Pro.

O smartphone topo de gama que surpreende pelo seu ecrã FullView que suporta uma resolução de até 2340x1080, e pelas suas quatro câmaras Leica: a principal, com 40 MP e f/1.6 de abertura, que possibilita a captação de imagens noturnas com tal clareza e nitidez como se fosse de dia; a ultra grande-angular com 20 MP que permite apreciar as melhores vistas panorâmicas; o Zoom (ótico até 5x, híbrido até 10x e digital até 50x) que consegue aproximar os mais longínquos detalhes como se estivessem perto de nós; e a câmara frontal com 32MP para tirar selfies perfeitas. Já o vídeo dual-view captura duas perspetivas da mesma cena ao mesmo tempo, usando câmaras diferentes em simultâneo, mostrando uma perspetiva extra da realidade nunca antes vista.

O processador deste telemóvel, um Kirin 980 com duplo NPU de 7 nm assistido por Inteligência Artificial proporciona uma melhoria não só no desempenho como na velocidade e ainda reconhece os objetos, o que permite fazer shopping diretamente online.

Huawei FreeBuds 3.

Muito mais do que um simples auricular, o FreeBuds 3 é um sistema de som inteligente três vezes premiado este ano como o Melhor da IFA para Soundguys, para Android Authority e para Android Headlines. Equipado com o primeiro SoC certificado BT / BLE dual-mode Bluetooth 5.1 do mundo, a tecnologia de transmissão de canal duplo isócrono Huawei e um processador de áudio líder de 356 MHz que minimiza as interrupções e estabiliza as conexões, este dispositivo oferece uma conexão Bluetooth rápida e estável, além de um áudio preciso, mesmo em ambientes ruidosos. Este sistema é o companheiro perfeito do Huawei P30 Pro e dos Huawei Watch GT 2.

Série Huawei Watch GT 2.

Com um mostrador de 46 mm para homem e 42 mm para mulher, este é o relógio dos exploradores e desportistas por excelência. Funciona com um processador wearable desenvolvido pela Huawei, o Kirin A1, e com tecnologia inteligente de economia de energia que faz a bateria durar mais. Para facilitar o dia a dia dos seus utilizadores, o Huawei Watch GT 2, conforme o modelo desta série e a região onde está a ser usado, pode suportar funcionalidades como Bluetooth Calling (para fazer chamadas mesmo com as mãos ocupadas), Música, Message Notification (notificações de mensagens), TruSleep™ 2.0 (monitorização do sono), TruRelaxTM (monitorização do stress), e ainda registo da atividade diária, como por exemplo contagem de passos ou calorias queimadas entre outras funcionalidades práticas (email, calendário, aplicações de redes sociais, alarme, cronómetro, lanterna e “encontrar o meu telefone”).

Huawei Band 4.

Com mostradores criativos e design jovem, conforto ergonómico e carregamento fácil, por USB, as bandas/relógio com ecrã sensível ao toque são ideais para quem se exercita ativamente, seja qual for o tipo de treino, possibilitando a monitorização proativa da saúde, graças aos dispositivos óticos profissionais, chips de processamento e algoritmos de Inteligência Artificial, como o Huawei TruSleep™ 3.5 que controla a frequência cardíaca com precisão. Além disso, fornece lembretes inteligentes por meio de vibrações se a frequência cardíaca exceder a média máxima, e, no modo noturno, a luz invisível garante menos distração para um sono melhor.

Huawei Matebook.

O ecrã Huawei FullView dos Huawei Matebook oferece uma experiência visual totalmente imersiva que nos vai puxar pela imaginação. Se se optar por um modelo com ecrã multitoque consegue-se navegar intuitivamente e com elevada precisão. Estes laptops são reconhecidos pelo desempenho revolucionário tanto ao nível da velocidade como da bateria, e com o Huawei Share, nos modelos com suporte NFC, podemos transferir vídeos e fotografias com um único toque do smartphone para o PC e com uma rapidez incrível: dois minutos bastam para enviar 1000 fotografias até 3 MB cada e 1 GB de vídeo carrega em cerca de 35 segundos.

Juntos na construção de um mundo interligado, os equipamentos Huawei que se integram entre si preparam o futuro com a mais avançada tecnologia, performance e estilo