Esta é uma época de decisões para milhares de jovens. Estão a decorrer as candidaturas ao ensino superior e não é tarefa fácil escolher que caminho seguir. Qual o melhor curso? Qual o nível de empregabilidade? É uma escola de renome? A licenciatura oferece componente prática? São tantas as questões que precisam de ser respondidas e, enquanto faz esta análise, não se esqueça que os tempos são outros e que neste mundo digital os mercados são globais e é importante estar preparado para esta realidade.

É precisamente neste campo da internacionalização que a Universidade Europeia se destaca. Com programas de licenciatura lecionados em inglês e com acesso a escolas de prestígio internacionais, a Universidade Europeia segue um modelo de ensino centrado no aluno e que visa prepará-lo para trabalhar em qualquer parte do mundo.

Os programas de ensino dividem-se nas áreas de: Gestão, Direito, Desporto, Saúde, Turismo, Hospitalidade, Marketing, Comunicação, Design e Tecnologia. De facto, na área do turismo, por exemplo, a Universidade Europeia apresenta uma das melhores taxas de empregabilidade, 97%, de acordo com os dados do InfoCursos.

Para quem procura uma escola que o prepare para qualquer tipo de desafio, em qualquer parte do mundo, as Licenciaturas Globais oferecidas pela Universidade Europeia podem ser uma opção a ter em conta. São programas lecionados em inglês sendo que um dos semestres é passado fora do país. Há várias opções de destinos em cerca de 200 universidades parceiras dispersas por todo o mundo. Entre essas destacam-se como principais destinos MODUL University Vienna (Áustria), a Universidade da Califórnia (Riverside e Berkeley), a Dublin City University (Irlanda), a PACE University (Nova Iorque, E.U.A) e a Universidade Europeia de Madrid (Espanha). Ou seja, para além dos programas oferecidos pela generalidade de instituições de ensino superior, tais como o Erasmus, aqui pode optar desde o início por um curso que já lhe proporciona essa experiência lá fora, ainda mais essencial em áreas como a gestão, o desporto e turismo. No caso específico da licenciatura em Gestão do Desporto, um dos semestres é passado em Madrid, na Escola Universitária Real Madrid.

Para além das Licenciaturas Globais, a Universidade Europeia dispõe de programas de duplas licenciaturas, modelo ainda recente em Portugal, mas que basicamente confere ao estudante a possibilidade de obter dois diplomas. A duração destes programas varia entre três anos e meio e cinco anos, dependendo da área de formação, o estudante sai com duas licenciaturas no bolso.

Quando se planeia o futuro profissional é crucial pensar mais à frente. Analisar as skills, as preferências e aquilo que nos motiva. Da parte da instituição de ensino superior, esta tem que ser capaz de guiar o estudante e de lhe conferir as competências e as aptidões exigidas no mercado de trabalho, seja ele internacional ou não.

A Universidade Europeia proporciona aos estudantes um contato constante com a realidade profissional, tanto através de experiências vocacionais, quanto através de workshops, projetos com empresas e simuladores. Esta Universidade apresenta vários ciclos de estudos, Licenciaturas, Mestrados e Doutoramentos, sendo que a formação mais especializada através de Formação para Executivos é um complemento a toda a oferta.

Saiba tudo aqui.