Seja no plano pessoal ou profissional, a transformação assume um papel fundamental para construir um percurso de evolução e, no caso das organizações, não é diferente. “A mudança começa por dentro” é uma frase muitas vezes entoada no meio empresarial, uma orientação seguida à letra pela Altice Portugal. No habitual evento anual de kick-off, que identifica as oportunidades do ano e aponta as direções a seguir, a gigante das telecomunicações começou por alterar o modelo da iniciativa e apostou em dois dias dedicados ao networking entre comerciais, parceiros e clientes da empresa.

Foi no Centro de Congressos do Estoril que durante dois dias a PT Empresas da Altice Portugal abriu as portas ao ecossistema de parceiros que, em conjunto, apresentaram a sua visão sobre a transformação digital nas empresas portuguesas. O programa foi desenhado em torno de sessões de trabalho que permitiram espreitar o que de mais inovador está a ser desenvolvido em diferentes áreas, e de uma zona de exposição na qual foi possível experimentar as soluções de forma contextualizada.

“Temos vindo a melhorar o nosso evento todos os anos e, nem de propósito, o mote deste evento é “liderar a mudança”, pelo que também nós alterámos o modelo adotado”, explica João Sousa, administrador executivo para a área de B2B da Altice Portugal. Depois das boas-vindas aos convidados, o líder refletiu sobre alguns dos principais desafios que as organizações enfrentam num mundo que “está em grande transformação”, cada vez mais competitivo e digital.

“Hoje as empresas deparam-se com desafios cada vez maiores, nomeadamente com uma crescente competitividade global, e nós achamos que a tecnologia e as telecomunicações podem claramente ser um enabler para ajudá-las a liderarem esta mudança”, defende, chamando a atenção para uma inevitável alteração aos modelos de negócio e de gestão para garantir uma maior eficiência e eficácia nas organizações.

E porque o processo começa internamente, procurou-se colocar frente-a-frente parceiros e clientes de forma a potenciar sinergias e evidenciar as mais-valias de cada uma das soluções disponíveis às empresas. Desde há longa data a PT Empresas da Altice Portugal disponibiliza ao mercado soluções ICT que, a par com as telecomunicações, mercado em que é líder, permitem às empresas responder aos seus desafios de negócio, sejam estas pequenas, médias ou grandes estruturas empresariais.

(c)christophe_guerreiro

Exercitar o músculo da inovação

Além das boas-vindas a um ano que se quer marcado pela mudança, o evento de kick-off desta marca empresarial da Altice Portugal representou, também, o culminar de uma estratégia de três anos implementada com a chegada da Altice, um grupo internacional, a território português. Mais do que uma alteração de orientação, que se mantém, este período representou um reforço no investimento tecnológico.

“Adicionalmente, com o intuito de enriquecer o nosso portfólio ICT, cercámo-nos dos melhores player do mercado. É impossível estar sozinho em tecnologia, o mundo hoje é colaborativo e o que fizemos foi ir para o mercado procurar os melhores parceiros que poderiam associar as suas soluções às nossas ofertas, para depois apresentarmos aos nossos clientes”, concretiza João Sousa. Aquele responsável defende que, para isso, é necessário ajudar startups e PME nacionais a crescer, apostando nas suas ideias e reforçando o apoio no seu desenvolvimento.

Foi, aliás, neste campo que a chegada da Altice a Portugal trouxe “músculo de investimento e inovação que nos ajudou a implementar esta estratégia”, mas também motivação para desbravar caminho no mundo tecnológico. A empresa passou a “convergir a tecnologia com as telecomunicações” suportando este processo “numa rede de data centers que temos – cinco em Portugal, sendo a joia da coroa o Data Center na Covilhã -, investimento em fibra que leva estas vias da comunicação aos negócios de todo o país, e também um investimento forte na rede de 4G, o que nós chamamos a fibra do ar. Tendo esta boa infraestrutura, estava na altura de colocar ofertas e soluções em cima disto”, remata.

(c)christophe_guerreiro

Inovação tecnológica

Foram muitas as soluções expostas tocando em áreas desde a cloud e data center, ao IoT, à segurança e ao BPO, com especial destaque para o Global Connect Pack e Cloud Office 5.0 que apresentam uma proposta de valor transversal como resposta aos desafios das empresas no processo de transformação digital. Disponibilizando um ambiente de trabalho na Cloud, acessível onde e quando necessário, incluem um leque de funcionalidades que vão desde as comunicações unificadas até às ferramentas de produtividade e colaboração, garantindo a segurança da informação e o suporte técnico sempre disponível.

Reconhecida a importância e o peso de investir na criação de um ecossistema de soluções e projetos que permitam, através da área empresarial da Altice Portugal, fazer crescer as empresas nacionais, a tecnológica foi procurar os melhores da praça. Entre mais de 25 parceiros presentes no evento de kick-off, procurámos perceber que soluções oferecem e que impacto teve, para cada uma das organizações, serem acolhidas debaixo da asa do operador líder de mercado.

A democratização do acesso à tecnologia por startups e PME é o eixo comum que liga os diferentes projetos que marcaram presença. Desde logo no que diz respeito à construção de smart cities e à transformação da Indústria 4.0, em que a Compta tem vindo a trabalhar nos últimos anos. “Temos soluções na área da eficiência energética, na gestão hídrica, na deteção e prevenção de incêndios florestais”, elenca Ricardo Santos, que realça a eficiência como uma das grandes vantagens potenciada pelo portefólio da empresa. O maior potencial de crescimento para este ano está, segundo o responsável, nas soluções relacionadas com a gestão de resíduos e prevenção de incêndios por serem “áreas em voga” e cada vez mais valorizadas pelas entidades públicas, incluindo os municípios. Vale a pena recordar, a este propósito, que a Compta foi uma das empresas vencedoras do IoT Challenge realizado em setembro do último ano.

Ainda no sentido de uma melhor gestão de recursos e de atingir uma crescente eficácia, surge a eGoi, uma plataforma nascida para facilitar o acesso das empresas ao marketing automation. “Rapidamente percebemos que o e-mail não era suficiente porque os clientes queriam ter uma ferramenta que lhes permitisse enviar todo o tipo de comunicações, como o e-mail ou o SMS”, conta Pedro Guedes. A aposta no marketing omnicanal marca, assim, a solução da empresa que “permite, como um software-as-a-service, aceder a uma série de canais – o tradicional e-mail, mas também o Smart SMS, uma tecnologia que patenteámos e que envia um SMS com um link que permite saber quem clicou e toda a client journey”. Ao contrário dos sistemas tradicionais, que não têm capacidade para auferir o esforço de marketing, esta solução “veio permitir colmatar essa falha” e fazer com que as empresas possam personalizar conteúdo e ações de comunicação com base no comportamento dos utilizadores.

E porque para ter eficiência e eficácia é necessário garantir a segurança das infraestruturas, plataformas e serviços, a cibersegurança foi, também, um dos temas em destaque durante o evento. Neste ramo entram empresas como a Check-Point, há vários anos estabelecida no mercado e conhecida como “inventora da firewall”, uma tecnologia que evoluiu para criar soluções de segurança direcionadas para a cloud, por exemplo. O acesso à Internet e a proteção dos Data Centers da Altice é garantida por “soluções implementadas pela Check-Point”, explica Rui Duro, que destaca o trabalho realizado em Software-as-a-Service e Infrastructure-as-a-Service como fundamental numa era em que a tendência é a migração para a cloud. A mobilidade e o IoT são, também, grandes desafios endereçados pelos técnicos da empresa que procuram criar soluções de proteção à medida.

No vertical de Turismo, está a HOST, que desenhou uma plataforma especificamente a pensar no negócio de gestão de alojamento local. “O crescimento do setor no que diz respeito às pequenas unidades e ao alojamento local (AL) chamou-nos à atenção e pensámos abordar o mercado com uma solução que fosse servir essas entidades numa ótica low-cost”, conta Marco Arroz. O objetivo, diz, é informatizar a gestão destas pequenas estruturas e concentrar, num único sítio, todas as funcionalidades necessárias para o cumprimento das obrigações legais – comunicações ao SEF, à Autoridade Tributária ou até o cálculo das taxas turísticas – e gestão do alojamento, com um sistema de reservas centralizado, definição de preços e ligação às principais plataformas de reservas de alojamento. Tudo isto torna-se possível por estar assente na cloud da PT Empresas. Lançada em abril de 2018, conta já com algumas centenas de clientes. Pode conhecer esta oferta a fundo através deste artigo sobre o AL.

É desta forma, investindo nos seus projetos e permitindo às empresas criadoras da tecnologia que utilizem, se necessário, os laboratórios da Altice, como é caso do golabs.IoT recentemente criado pela empresa, que se constrói um ecossistema de sucesso com uma única missão: tornar as empresas mais eficientes e mais capacitadas. “O movimento de transformação digital está aí e não há como o parar”, conclui João Sousa.